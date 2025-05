Abstieg für den SSV Ulm: Versöhnlicher Abschied

Nach einem Jahr verabschiedet sich der SSV Ulm mit einem Unentschieden aus der 2. Bundesliga. Bei den Ulmer Fans ist von Trauer über Akzeptanz bis Optimismus alles dabei.

Am letzten Spieltag in der zweiten Bundesliga erzielen die Spatzen ein 2:2 gegen Preußen Münster. Die Ulmer Fans wussten, was sie an diesem Tag erwartet.

Ulm gegen Münster: Abstieg stand schon Fest

Die Fans strömen teils grinsend, teils mit gesenktem Kopf aus dem Donaustadion. Es soll fünf Phasen der Trauerbewältigung geben: Verweigerung, Zorn, Verhandlung, Depression und Annahme. Bei den Ulmer Fans war an diesem letzten Spieltag wohl fast alles dabei.

"Das reicht hinten und vorne nicht. Ich denke, das ist alles zu schnell gegangen, der Aufstieg in die zweite Liga", findet ein Fan. Andere denken schon an die kommende Saison: "Wir sind zuversichtlich für die dritte Liga und hoffen halt, dass wir nächste Saison wieder aufsteigen."

Der Abstieg stand schon fest, und trotzdem gehen heute manche Fans mit gesenktem Haupt nach Hause. SWR

Viele hatten bereits genug Zeit, sich mit dem Abstieg zu arrangieren. "Wir haben gewusst, was auf uns zukommt. Es war wie auf einer Beerdigung mit einer Abschlussfahrt irgendwie. Man weiß ja nicht, wann's wieder kommt."

Frühe Führung für die Spatzen

Die Ulmer kämpfen in diesem letzten Saisonpiel vor allem für die Fans. Es gehe darum, den Zuschauern ein gutes Spiel zu zeigen, so Cheftrainer Robert Lechleiter vor dem Spiel. Preußen Münster will mit einem Sieg die Relegation gegen Saarbrücken verhindern.

Schon nach zehn Minuten führte der SSV Ulm gegen Preußen Münster, weitere Chancen beider Teams in der ersten Hälfte blieben erfolglos. Der 1. FC Nürnberg ging mit vier Toren gegen Eintracht Braunschweig in die Halbzeitpause. Damit blieb der Rückstand für die Münsteraner vorerst ohne Folgen.

Semir Telalovic nach seinem 1:0 Treffer in der ersten Halbzeit. IMAGO IMAGO / Lucca Fundel

In der 56. Spielminute schaffte Preußen Münster dann den Ausgleich, knapp zwanzig Minuten später folgte die Führung. Kurz vor Abpfiff schoss Lucas Röser aber noch das 2:2. Der SSV verabschiedet sich mit einem Unentschieden aus der 2. Bundesliga. Durch den Endstand 4:1 in Braunschweig schafft Preußen Münster den Klassenerhalt.

Lechleiter bleibt Cheftrainer des SSV

Jetzt heißt es nach vorne blicken für den SSV. Am Freitag hatte der Verein bekannt gegeben, dass Trainer Robert Lechleiter auch in der 3. Liga Coach des SSV Ulm 1846 Fußball bleiben soll. Auch wenn das sportliche Ziel verfehlt sei, blicke er optimistisch in die Zukunft.

Die Fans halten es für einen versöhnlichen Abschied aus der zweiten Liga: "Ist halt so, wie es ist. Kann man nichts machen. Steigen wir halt nächstes Jahr wieder auf."