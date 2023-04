Verletzte Frau bei Illertissen gefunden

Die Kriminalpolizei sucht Zeuginnen und Zeugen wegen eines möglichen Sexualdelikts an einer Illerbrücke bei Illertissen (Kreis Neu-Ulm). Am Freitag suchten Einsatzkräfte nach Spuren.

Rund 60 Einsatzkräfte haben am Freitag wegen eines möglichen Sexualdeliktes bei Illerkirchberg den in Frage kommenden Bereich abgesucht. Eine Passantin hatte am Donnerstagmorgen an einer Illerbrücke eine Frau gefunden, die nicht ansprechbar war.

Laut Polizei wurde die 43-Jährige in eine Klinik gebracht und dort untersucht. Es seien Verletzungen festgestellt worden, die auf ein mögliches Sexualdelikt hindeuteten. Die Verletzte konnte sich nach eigenen Angaben an nichts erinnern.

Polizei sucht Zeugen für mögliches Verbrechen bei Illertissen

Die Frau sei ambulant behandelt und danach aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise für die Zeit zwischen Mittwochmittag und Donnerstagmorgen. Gesucht werden Informationen über Verdächtiges im Bereich der Iller oder des Illerkanals zwischen dem Sendener Stadtteil Au und der Illerbrücke an der Dietenheimer Straße.