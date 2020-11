per Mail teilen

Die Polizei sucht nach einem Unfall in Heidenheim einen roten Kleintransporter mit Heidenheimer Kennzeichen. Das Fahrzeug soll am Donnerstagabend einen Mann mit dem rechten Außenspiegel gestreift haben. Der Fahrer fuhr weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Der 59-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Den abgebrochenen Spiegel fand die Polizei an der Unfallstelle.