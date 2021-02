In der Donau bei Günzburg haben Experten am Dienstag Munition kontrolliert gesprengt. Ein Mann, der mit einem Metalldetektor unterwegs war, hatte laut Polizei im Wald eine Stelle entdeckt, an der unter der Erde Munition für eine Panzerabwehrwaffe lag. Der Kampfmittelräumdienst barg das Bazooka-Geschoss im Bereich zwischen dem Kanu-Club und dem Reisensburger Sportplatz und sprengte es in der Donau. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht.