Wie geeignet ist die Schwäbische Alb als Standort für ein Atommüll-Endlager? Rund 280 Interessierte haben am Mittwoch an einer Online-Sprechstunde der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) teilgenommen. Die Bürger konnten Fragen zu diesem Gebiet stellen, in dem die Ostalb und die Donau-Iller-Region liegen. Ist die Erdbebenaktivität gerade im Gebiet der Schwäbischen Alb/Schwarzwald untersucht worden? Oder: Ist auch eine oberirdische Endlagerung möglich? Das waren zwei der Fragen, die Interessierte vor rund 280 Zuschauern an den Bildschirmen gestellt haben. Nicht alles konnte von den Experten in der einstündigen Sprechstunde über die Videoplattform Youtube beantwortet werden. Viele Zuschauer kritisierten außerdem, dass die Sprechstunden lediglich im Internet übertragen werden und nicht vor Ort stattfinden. Alle Sprechstunden können auch im Nachhinein angeschaut werden.