per Mail teilen

Vier Personen im Alter zwischen 18 und 26 Jahren haben am Donnerstagabend in Aalen (Ostalbkreis) politische Botschaften auf Straßen und Plätze gesprüht. Nach einem Zeugenhinweis spürte sie die Polizei auf. Die Aktion sei nicht genehmigt gewesen, so die Polizei. Die Verursacher mussten die mit sogenannter Sprühkreide aufgesprayten Botschaften wieder von den Straßen entfernen.