Aalener Sportvereine kritisieren in einem Brief an die Stadt die Kostenübernahme für eine Platzsanierung der TSG Hoffherrnweiler-Unterrombach. Laut Zeitungsberichten sprechen fünf Vereine von einer Ungleichbehandlung. Der Gemeinderat hatte beschlossen, nicht wie üblich 30 Prozent, sondern die vollen Kosten von geschätzt einer halben Million Euro für die Platzsanierung zu tragen. Der Fußballplatz ist wegen zahlreicher Maulwurfshügel unbespielbar.