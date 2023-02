2.500 Zuschauer beim Bundesligafinale der Sportschützen in Neu-Ulm

Rund 2.500 Zuschauer haben nach Veranstalterangaben am Wochenende das Bundesligafinale der Sportschützen in der Arena in Neu-Ulm verfolgt. Für die Gastgeber lief es nicht so gut.

Die 16 besten deutschen Mannschaften der Sportschützen haben sich am Wochenende in Neu-Ulm getroffen, um in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole den Deutschen Meister zu ermitteln. Für die Gastgeber, den SV Pfeil Vöhringen war schon am Samstag Schluss. Das Team schied im Viertelfinale aus.

Volle Konzentration: Am Wochenende lieferten sich die Sportschützen beim Bundesligafinale spannende Duelle in der Arena in Neu-Ulm. SWR Annette Schmidt

Weil am Rhein bestes Team aus Baden-Württemberg

Das Bundesligafinale der Sportschützen in der Neu-Ulmer-Arena haben der SV Kehlheim-Gmünd an der Luftpistole und die SSG Kevelaer am Luftgewehr gewonnen. Bestes Team aus Baden-Württemberg war der ESV Weil am Rhein, der sich im Finale an der Luftpistole nur dem Meister Kehlheim-Gmünd geschlagen geben musste. Das allerdings recht deutlich mit einem 0:5. Weil am Rhein ist somit Vizemeister.

Um das zweitägige Schießen durchführen zu können, wurden nach Angaben des Deutschen Schützenbundes 40 Kilometer Kabel und 1.700 Quadratmeter Teppich in der Halle verlegt. Die Sportschützen feierten nebenbei bemerkt mit der Veranstaltung am Wochenende ein Jubiläum: Die Bundesliga gibt es seit 25 Jahren.