Sporthalle in Steinheim am Albuch brennt komplett ab - Millionenschaden

In Steinheim am Albuch im Kreis Heidenheim ist in der Nacht zu Samstag eine Sporthalle in Brand geraten. Die Polizei geht von einem Millionenschaden aus.

Die Sporthalle in Steinheim ist komplett abgebrannt. Ein Feuerwehrmann steht vor den Trümmern. onw-images/Marius Bulling Nach bislang unbekannter Ursache geriet die Wentalhalle in Steinheim am Albuch (Kreis Heidenheim) in Brand. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits vollständig in Flammen. Nach Angaben der Einsatzkräfte wurde durch das Feuer niemand verletzt. Die Polizei geht von einem Sachschaden in Höhe von mehreren Millionen Euro aus. Die Halle ist nach Angaben der Polizei einsturzgefährdet. ONW images, Dennis Straub Sporthalle laut Polizei einsturzgefährdet Die Sporthalle stammt einem Polizeisprecher zufolge aus den 1980er-Jahren. Die Halle werde im Laufe des Tages komplett abbrennen und nicht mehr nutzbar sein. Ein Großaufgebot von Einsatzkräften kontrolliert das Feuer, die Halle ist laut Polizei einsturzgefährdet. Die Brandursache ist bislang nicht bekannt.