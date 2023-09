Sportgeräte zum Ausleihen: So funktioniert die SportBOX in Ulm

Im Stadtpark Friedrichsau wird am Montag die so genannte SportBOX eröffnet: Ein öffentlich zugänglicher Schrank, aus dem kostenlos Sportgeräte ausgeliehen werden können.

Ab Montag können sich in Ulm Sportlerinnen und Sportler Geräte aus der so genannten SportBOX ausleihen. In dem für jeden zugänglichen Schrank finden Bewegungswillige Sportgeräte. Sie können kostenlos zum Trainieren aus dem Schrank genommen werden.

Bundesweites Förderprogramm soll Menschen zum Sport animieren

Die Box geht laut Information der Stadt Ulm zurück auf das Förderprogramm "Restart - Sport bewegt Deutschland" des Deutschen Olympischen Sportbundes. Ulm hatte sich zusammen mit dem SSV Ulm 1846 e.V. beworben. Der Sportverein betreut das Angebot. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in den Niederlanden, in der Schweiz und Liechtenstein stehen inzwischen mehr als 100 SportBOXen, so zum Beispiel auch in Biberach.

Ein Blick aufs Angebot: Es stehen Sportgeräte, aber auch Spiele in der SportBOX zur Verfügung. Pressestelle Stadt Ulm

Box enthält Geräte für Fitness und zum Spielen

In dem Schrank befinden sich laut der Stadt Ulm Geräte für Kraft- und Fitnesstraining sowie auch Koordinationsübungen. Es gibt aber auch sportliche Spiele wie Wikingerschach und Boccia. An der Box könne man außerdem sein Handy laden und auch Musik abspielen.

Registrierung nötig, um an Sportgeräte zu gelangen

Um den Schrank zu öffnen, müssen sich Nutzerinnen und Nutzer in der App "sportbox - app and move" registrieren. Die Box könne dann via Bluetooth-Verbindung geöffnet werden. So soll das Angebot vor Diebstahl und Zerstörung geschützt werden.

Der SSV Ulm gibt in dieser Woche jeden Tag eine Einführung in die Funktionsweise der SportBOX, im Oktober soll es dann Kurse rund um das Sportgeräte-Angebot geben.