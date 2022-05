Vereine in Ulm und Neu-Ulm trotz Lockerungen ausgebremst

Wegen der sinkenden Inzidenzwerte gibt es auch Lockerungen für Vereine. Doch die neuen Möglichkeiten in Ulm und Neu-Ulm sind begrenzt.

Musik- und Sportvereine können trotz anstehender Lockerungen immer noch nicht trainieren und üben wie vorher. Die American-Football-Abteilung beim TSV Neu-Ulm besteht eigentlich aus 40 Mann, darf aber nur zu fünft trainieren. TSV-Geschäftsführer Elmar Konrad hat von seinen Footballern auch eine klare Rückmeldung dazu erhalten. "Sie können diesen Aufwand nicht betreiben", sagt Konrad. Bei fünfköpfigen Gruppen könne kein Mannschaftssport betrieben werden. In manch anderer Stadt gelten laut Konrad weitere Lockerungen. Die ersten haben daher wohl von den ewigen Beschränkungen die Nase voll.

Unklarheiten bei Hallensport

Immerhin dürfen Kinder draußen in größerer Zahl trainieren. Bis zu 20 Kinder, wenn sie unter 14 sind und dann auch nur kontaktfrei. Mannschaftssport sei das aber nicht. Da würden nur Bälle hin- und hergeschossen, sagt Konrad. Und auch der Hallensport liegt noch brach. "Da ist noch gar keine Rede davon", sagt er.

Mannschaftssport ist nicht möglich. Die Kinder können nur Bälle hin- und herkicken, sagt TSV-Geschäftsführer Konrad. (Archivbild) SWR Torsten Blümke

In Ulm dürfen ab Mittwoch bis zu fünf Personen wieder in eine Sporthalle, aber auch nur aus zwei Haushalten. Das nutzt nicht viel, wenn die Hallen ohnehin abgeschlossen sind, meint die Geschäftsführerin des SC Ulm-Lehr, Elke Müller. Die Kommunen haben demnach immer noch die Hallen gesperrt. "Verhaltens- und Hygieneregeln liegen seit letztem Jahr schon vor. Man müsste es nur an ganz kleinen Stellschrauben anpassen", sagt Müller. Eine Perspektive für den Hallensport fehlt also noch.

Probeverbot bei Musikvereinen aufgehoben

Aufatmen können die Musikvereine. Nach sieben Monaten Probeverbot dürfen sich Musikerinnen und Musiker wieder zum Üben treffen. Allerdings maximal nur zu zehnt. Das ist zu wenig, meint Rainer Lohner, der als Bezirksvorsitzender des Allgäu Schwäbischer Musikbunds für zahlreiche Musikvereine im Kreis Neu-Ulm spricht. "Es gibt kaum eine Blaskapelle, die zehn Musiker hat. Damit haben wir das Problem, dass keine Gesamtproben in dieser Form möglich sind", kritisiert Lohner.

Und für die konkrete Umsetzung der neuen Vorgaben gebe es noch jede Menge offene Fragen. "Wie gehen wir mit Geimpften, Genesenen oder Getestete um?", fragt sich Lohner. Es sei nicht klar, ob diese überhaupt zu den zehn Musikern dazu gehören. Außerdem sei offen, wie mit Schulkindern, die bereits in der Schule getestet wurden, umzugehen sei. "Zählen diese Tests noch oder nicht?", so Lohner.

Wunsch nach Konzert

Beim Musikverein in Ulm-Eggingen wünscht man sich so sehr, endlich wieder ein kleines Konzert im Dorf geben zu können. Draußen wären unter Einschränkungen sogar wieder Zuschauer erlaubt, aber eben auch nur 20 Musiker. Dabei zählt das Egginger Ensemble mit 30 Musikern ohnehin schon zu den kleinen Kapellen in der Region. Da sei man auf jeden Mann oder jede Frau angewiesen. "Wir können uns keine Dezimierungen erlauben", sagt Schriftführer Berthold Renz.