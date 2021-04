Der Ulmer Sportmediziner Jürgen Steinacker hat eine "Allianz gegen Bewegungsmangel" ins Leben gerufen. Geplant ist ein interdisziplinäres Fortbildungsforum für Sport, Bewegung und Gesundheit.

Am Mittwoch beginnt ein Gesundheitskongress mit dem Titel "Sports, Medicine and Health Summit" begonnen. Er richtet sich an Vertreterinnen und Vertretern aus Medizin, Wissenschaft und Therapie, an Gesundheitsberufe sowie Haupt- und Ehrenamtliche bei Sportvereinen und -verbänden. Hier wird zugleich eine globale "Allianz gegen Bewegungsmangel" gegründet. Mehr als 40 Verbände, Organisationen und Gesellschaften haben dazu bereits eine Erklärung unterzeichnet. Professor Jürgen Steinacker von der Universitätsklinik Ulm erklärt im SWR-Interview seine Beweggründe für die Initiative.

Professor Jürgen Steinacker von der Universitätsklinik Ulm (Archivbild) SWR

SWR: Professor Steinacker, Warum ist es denn nötig, zum Beispiel 10.000 Schritte am Tag zu machen und nicht nur 3.000?

Professor Jürgen Steinacker: Jeder Schritt ist wichtig. Wenn man 3.000 macht ist das zumindest ein großer Anfang, alle tausend Schritte mehr sind gut. Man sollte versuchen, viel Bewegung in den Alltag einzubauen. Wir müssen Menschen überzeugen, dass diese tausend Schritte mehr und die nächsten tausend Schritte mehr wichtig für sie sind, für ihr Leben, für ihre Gesundheit und für ihre Beschwerdefreiheit.

Wieso braucht es dafür diese Allianz? Es weiß doch jeder, dass man sich mehr bewegen sollte.

Da kann ich nur meinen Patient zitieren, der sagt: 'Lieber Herr Doktor, ich glaube schon, dass Sie sportlich sind, Sport gut für Sie ist. Aber Sie haben ja noch lang nicht bewiesen, dass es für mich gut ist.' Gesundheit ist eine private Entscheidung. Wir müssen aber als Ärzte lernen, darüber zu reden und zu kommunizieren. Es ist auch so, dass die Medizin dem Patienten gerne Vorwürfe macht, aber keine Lösungen anbietet. Es heißt 'hören Sie auf zu rauchen', 'bewegen Sie sich', 'essen Sie weniger'. Der Patient ist hilflos, alleine gelassen. Das ist bei der Medizin das Problem, dass wir uns als Ärzte zu arg auf die Vorschriften verlassen, auf die Medikamente. Und beim Lebensstil, da ist der Patient selbst schuld, wenn es nicht klappt. Es gibt da sehr viele Ärzte, die dann sagen 'Es kostet viel Zeit und so eine Operation ist doch viel einfacher, bevor ich lange mit diskutiere und in zwei Jahren passiert sowieso nichts'.

Mir fällt spontan der Rücken ein: Es heißt immer, in Deutschland werden viel zu viele Rückenoperationen durchgeführt. Dabei könnte man durch Sport sehr viele Operationen vermeiden.

Wir sind nicht nur Weltmeister bei Rückenoperationen, wir sind auch Weltmeisterin bei Hüft- und Knieoperationen. Das hat auch sein Gutes. Die haben eine tolle invasive Medizin, die in vielen Fällen ihre Berechtigung hat. Aber es ist vollkommen klar, dass wir 30 bis 40 Prozent zu viele dieser Prozeduren durchführen. Das bringt den Krankenhäusern natürlich Geld. Das heißt, wir müssen ein Dialog führen. Deswegen kommt auch diese Allianz. Wir sagen, wir brauchen mehr Bewegung in der Medizin. Gutes Beispiel die Ausbildung für Ärzte: In der Approbationsordnung, die jetzt gerade vorgelegt worden ist, findet sich das Wort Bewegung und Sport nur an einer einzigen Stelle von tausend Seiten. Die Prioritäten sind falsch gesetzt und solche eine Allianz, so eine Erklärung erlaubt, diese Diskussion erst einmal zu starten.

Als es vergangenes Jahr mit der Corona-Pandemie losging, da saßen alle daheim. Dann wuchs das Angebot an Online-Sportkursen, aber mein Eindruck ist, dass die Teilnahme dort nachlässt. Warum hat uns diese Pandemie so sehr in der sportlichen Bewegung einschränkt?

Generell sagen alle Daten, dass die Pandemie insgesamt in der Bevölkerung zu einer Abnahme von Bewegung geführt hat. Diese vielen Initiativen über das Internet sind sicher sehr hilfreich, viele Vereine haben sich da engagiert. Aber wir sehen, dass das Interesse nachgelassen hat, weil hier die direkte Ansprache fehlt. Das Technische wird vermittelt, aber diese emotionale Korrektur und die Einbindung fehlen. Und da sieht man, dass Sport, Bewegung auch ein soziales Phänomen ist. Wir müssen interagieren.

Dann müssten Sie doch jetzt auch für Lockerungen im Breitensport eintreten?

Ja, natürlich. Glauben Sie nicht, dass wir da nicht aktiv sind. Ich habe Sozialminister Lucha mehrfach geschrieben, am Anfang eine etwas arrogante Antwort bekommen. Es gibt in der Pandemie viele Dinge, die wichtig sind. Aber den Sport und die Bewegung draußen zu kontrollieren und zu reduzieren, ist das Falsche. Die Kinder zu Hause sitzen zu lassen und die Schulsporthallen zuzumachen, weil da die Lüftung nicht gut genug ist, das ist ein ganz großes Problem. Denn wir verlieren vor allem die 50 Prozent an bewegungsfaulen Kindern, die nur über die Schule bewegt werden. Das heißt, Sport ist wichtig, um die Pandemie zu bekämpfen. Das heißt nicht, dass wir auf alles Andere verzichten.