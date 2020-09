Der Allgemeine Deutsche Fahrrad Club eröffnet am Samstag in Ulm für kurze Zeit eine Fahrradspur auf der Ulmer Olgastraße. Die so genannte "Pop-up-Bike-Lane" wird am Theater um 10 Uhr eröffnet. Sie soll laut dem ADFC für zwei Stunden einen Eindruck davon vermitteln, wie mehr Platz für Radfahrer in Ulm praktisch aussehen würde.