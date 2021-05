per Mail teilen

Auf dem Hans- und Sophie-Scholl-Platz fand am Mittag eine spontane Kundgebung der Fridays for Future Ortsgruppe Ulm statt. Hintergrund sind die aktuell vereinbarten Klimaziele der Bundesregierung, die laut den Umweltaktivisten nicht mit dem Pariser Klimaabkommen und der 1,5 Grad-Grenze vereinbar sind. Fridays for future hält die Klimaziele im Land weiterhin für unzureichend.