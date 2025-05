In Neu-Ulm und Senden können Paare ohne viel Tamtam und Planung mal eben kurz heiraten oder ihre Beziehung segnen lassen. Und zwar an einem wirklich einprägsamen Datum - dem 25.5.2025.

"Einfach heiraten." So heißt die Aktion der Evangelischen Landeskirche in Bayern zum 25.5.25. Die Kirchen in Neu-Ulm und Senden machen erstmals mit. Paare können spontan vorbeikommen und sich trauen oder segnen lassen.

Bevor die Organisation für spontane Ja-Worte in der evangelischen Petruskirche in Neu-Ulm beginnen konnte, musste erst ein ganz anderer Ja sagen: Pfarrer Johannes Knöller. Er ist der geschäftsführende Pfarrer der Petrusgemeinde und zeigt sich begeistert von der Aktion, die in der Region außer in Neu-Ulm noch in Senden stattfindet. "Unser Dekan Jürgen Pommer hat mich gefragt, ob ich Lust hätte und will und ich hab' Ja gesagt", erzählt der Pfarrer mit einem Schmunzeln.

Pfarrer Johannes Knöller von der Petrusgemeinde in Neu-Ulm freut sich auf den 25. Mai. Dann können Paare spontan heiraten. Er erwartet einen intensiven Tag. SWR Christine Janke

Teams aus Pfarrerinnen und Pfarrern in Neu-Ulm und Senden

"Ich habe ein junges und engagiertes Team", so Pfarrer Knöller weiter. Außerdem helfen Ehrenamtliche mit, damit der Tag für die Paare in der Petruskirche bei aller Spontaneität auch festlich wird: "Es wird eine kleine Bar geben zum Anstoßen nach der Zeremonie", erzählt er, "vielleicht auch eine Foto-Ecke."

Die Pfarrerinnen und Pfarrer kommen zum Teil aus Günzburg und Leipheim. Die Pfarrerin aus Leipheim habe bereits vergangenes Jahr Erfahrungen mit der Aktion machen können. Und Dekan Pommer sei auch dabei. In Neu-Ulm ist das Trau-Team zu siebt, in Senden zu dritt.

Beinahe hätte es eine zeitliche Überschneidung mit der Aktion "Trau dich" im Münster in der Nachbarstadt Ulm gegeben. Aber als man das bemerkte, legten die Organisatoren die beiden Aktionen kurzerhand zusammen und entschieden sich für die Neu-Ulmer Petruskirche als Veranstaltungsort.

In der Petruskirche in Neu-Ulm findet wegen der Aktion "einfach heiraten" am 25. Mai kein üblicher Gottesdienst statt. Dieser wurde verlegt, denn bereits um 10 Uhr geht es los mit den ersten Trauungen und Segnungen. In der Region findet die Aktion auch in Senden statt. SWR Christine Janke

Spontan heiraten? - "extrem cooles Projekt"

Pfarrer Knöller gibt zu, dass er im ersten Moment skeptisch war: "Ich habe mich gefragt, ob es so zur Massenware wird - aber nein. Ich glaube eher, dass es intensiver wird - es ist ein extrem cooles Projekt."

Wichtig ist ihm, dass mit der Aktion andere Menschen als sonst erreicht werden. Paare, die vielleicht keine große Hochzeit wollen, egal ob aus finanziellen oder familiären Gründen. Paare, die schon verheiratet sind und ihre Beziehung nochmals segnen lassen wollen und gleichgeschlechtliche Paare, die eine Segnung wünschen.

Wer sich trauen und segnen lassen kann Zur Trauung und Segnung kommen kann jedes Paar. Eine Mitgliedschaft in der Kirche sei nicht erforderlich, heißt es von der Evangelischen Landeskirche Bayern. Die Trauung ersetze allerdings keine standesamtliche Heirat. Wer ins Kirchenbuch eingetragen werden möchte, sollte allerdings die standesamtliche Trauurkunde und die Ausweise mitbringen. Wer standesamtlich verheiratet ist, kann getraut werden, andere Paare, ob frisch verliebt, schon lange verheiratet oder gleichgeschlechtlich, werden gesegnet.

Pfarrer Knöller: weniger vorbereiten und mehr zuhören

Worauf sich das Pfarrpersonal besonders freut, ist die Nähe zu den Menschen. Er persönlich werde allenfalls zwei, drei Bibelstellen vorbereiten, die vielleicht passen könnten, mehr nicht. "Eigentlich möchte ich den Paaren zuhören und das machen, was zu ihnen passt", so Pfarrer Knöller.

Diese Nähe sei auch das, was Pfarrerinnen und Pfarrer, mit den er gesprochen habe, in den Vorjahren begeistert hat "Sie konnten endlich mal das machen, wofür sie ausgebildet sind, nämlich: Für die Menschen da zu sein und Gottes Gegenwart und die Menschen zusammenzubringen."

Auch ohne Termin: "Wer kommt, wird auch gesegnet"

Klar ist: Wer am 25. Mai - nebenbei ein leicht zu merkendes Datum 25.5.25 - kommt, der wird auch verheiratet, beziehungsweise gesegnet. Die Aktion dauert in Senden von 12 bis 18 Uhr und in Neu-Ulm von 10 bis 17 Uhr, doch Pfarrer Knöller betont: "Es gibt keine Deadline. Wir sind so lange da, solange Menschen kommen. Und wenn es bis 22 Uhr dauert, dann geht's halt bis 22 Uhr."

Man werde, wenn nötig, gleichzeitig trauen, vielleicht nicht nur im Kirchenraum, sondern auch draußen oder im Kirchsaal. Wie auch immer, er ist zuversichtlich: "Wir werden Lösungen finden."