Die Krebsforschungsstandorte in Ulm, Tübingen und Stuttgart sind durch das Bundesforschungsministerium gemeinsam als Nationales Centrum für Tumorerkrankungen, NCT-SüdWest, ausgezeichnet worden.

Die Krebsforscher erhalten jährlich 13 Millionen Euro an Fördergeldern allein vom Bund, teilte das Ministerium am Mittwoch mit. Das Tumorforschungscentrum SüdWest in Ulm und Tübingen ist zusammen mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart eines von bundesweit vier neuen Standorten des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen. Die Krebsforscher hatten sich gemeinsam um den Zuschlag beworben.

Professor Hartmut Döhner von der Universitätsklinik Ulm sprach von einem Riesenerfolg. Die Forschungsgelder fließen in die Entwicklung neuer Krebsmedikamente und individuell auf den Patienten zugeschnittene Therapien. Der neue gemeinsame Krebsforschungsstandort versorgt ein Einzugsgebiet von acht Millionen Einwohnern. In den beteiligten Kliniken werden pro Jahr mehr als 26.000 Krebsdiagnosen gestellt.