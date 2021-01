Die Stadt Schwäbisch Gmünd will nach dem tragischen Tod eines Dreijährigen die Sicherheit auf den Spielplätzen verbessern. Der TÜV empfiehlt Nachbesserungen auf acht Plätzen.

Die Stadt hat alle Spielplätze mit Wasseranlagen und in Ufernähe vom TÜV prüfen lassen. Der Prüfbericht liegt nun vor, bestätigte ein Sprecher der Stadt einen Bericht der "Gmünder Tagespost". Der TÜV empfiehlt Nachbesserungen, vor allem den Bau von Zäunen an Gewässern und an Schachtlöchern.

Der Kinderspielplatz, an dem das Unglück passierte, liegt nahe der Rems (Archivbild) SWR Frank Polifke

Hintergrund der Maßnahmen: Am 20. Januar 2020 war in Schwäbisch Gmünd ein dreijähriger Junge von einem Spielplatz gelaufen, in die Rems gefallen und infolge eines Kälteschocks gestorben. Für diesen Spielplatz in der Gmünder Oststadt forderte der Gutachter keine Nachbesserungen.

Dennoch will die Stadtverwaltung hier einen festen Holzzaun errichten. Der soll so gestaltet sein, dass kleine Kinder nicht hinüberklettern oder hindurchschlüpfen können.