Neue Sprechstunde für die Schmerztherapie bei Krebspatienten

Für Menschen, die während oder nach einer Krebserkrankung an Schmerzen leiden, gibt es nun an der Uniklinik Ulm eine neue Spezialsprechstunde. Damit soll die Schmerztherapie im Rahmen von Tumorerkrankungen verbessert werden. Über 60 Prozent der Tumor-Patienten leiden an teils erheblichen Schmerzen, die sehr belasten und die Lebensqualität stark einschränken können, so eine Sprecherin der Universitätsklinik Ulm. Zusätzlich zu der Behandlung der Erkrankung müssen Krebspatienten daher oft Medikamente gegen die Schmerzen einnehmen. Ziel der neuen Sprechstunde sei es, die Patienten besser zu versorgen, die unter schweren oder schlecht behandelbaren Schmerzzuständen leiden. Termine für die Spezialsprechstunde in der Schmerzambulanz werden nach Anmeldung vergeben.