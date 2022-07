A8 am Drackensteiner Hang in Sommerferien einige Tage gesperrt

per Mail teilen

Auf der A8 drohen im August und September erneut staureiche Wochenenden am Albabstieg. Der Drackensteiner Hang zwischen Merklingen und Mühlhausen wird mehrmals gesperrt.

Die schönste Autobahnstrecke Deutschlands - Schilder am Albstieg behaupten das jedenfalls - dürfte an drei Wochenenden vom Autoverkehr weitgehend verschont bleiben. Der Abschnitt in Richtung Stuttgart zwischen den Anschlussstellen Merklingen (Alb-Donau-Kreis) und Mühlhausen (Kreis Göppingen) bekommt vom 11. bis 15. August auf vier Kilometern einen neuen Fahrbahnbelag.

Weil die in den Dreißigerjahren gebaute Strecke sehr eng ist, muss der Albabstieg während der Bauarbeiten komplett gesperrt werden. (Archivbild) IMAGO IMAGO / Arnulf Hettrich

Arbeiten am Drackensteiner Hang auf der A8 rund um die Uhr

Weil die in den Dreißigerjahren gebaute Strecke sehr eng ist, muss sie während der Bauarbeiten komplett gesperrt werden, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am Freitag mit. Gearbeitet werde dafür aber rund um die Uhr, so dass ein Wochenende für die Fahrbahnerneuerung ausreiche.

An diesen Wochenenden ist der Drackensteiner Hang gesperrt Donnerstag, 11.8. ab 22 Uhr, bis Montag, 15.8.2022 um 5 Uhr

Samstag, 17.9. und Sonntag, 18.9.2022, jeweils von 5 Uhr bis 20 Uhr

Samstag, 24.9. und Sonntag, 25.9.2022, jeweils von 5 Uhr bis 20 Uhr

Im September folgen die nächsten beiden Sperrungen. An den Wochenenden 17. und 18. September sowie 24. und 25. September werden am Drackensteiner Hang Bäume gerodet, um Platz für weitere Bauarbeiten zu schaffen: Ein Jahr später sollen dort Felsen gesichert werden. Der Baumschnitt müsse von einem Hubschrauber abtransportiert werden, was der Autobahn GmbH erneut keine andere Wahl lasse, als den Albabstieg zu sperren.

Seit knapp zehn Jahren steht der Albabstieg jetzt unter Denkmalschutz, und 2018 wurden zwei große Hinweisschilder aufgestellt, welche die "Schönste Autobahnstrecke Deutschlands" feiern - wobei ausgerechnet der grüne Verkehrsminister dieser Strecke attestierte, ein "Kunstwerk" zu sein. Pressestelle ststs - Stef Stagel und Steffen Schlichter

Man habe die Sperrungen soweit möglich auf Wochenenden gelegt, um die verkehrsintensiven Zeiten mit viel Schwerlastverkehr zu umgehen. Die Fahrtrichtung von Stuttgart nach Ulm ist von den Sperrungen übrigens nicht betroffen. Bereits im April 2022 musste die A8 wegen eines Felssturzes kurzfristig für einige Tage gesperrt werden, was zu vielen Staus geführt hatte.

Das sind die Umleitungsstrecken

Die Autobahn GmbH empfiehlt dem überregionalen Verkehr, am Autobahnkreuz Ulm/Elchingen auf die A7 und am Kreuz Feuchtwangen/Crailsheim auf die A6 fahren. Möglich sei auch, bei Ulm-West auf die B10 und die B313 auszuweichen.