In Weißenhorn im Kreis Neu-Ulm findet am Mittwoch der Gallusmarkt statt. Überarbeitet und in abgespeckter Form, teilte die Stadt mit. So sei die Zahl der Verkaufsstände auf 28 reduziert worden. Sie stehen zwischen dem Oberen und Unterem Tor. Mehrere Straßen sind dafür in der Innenstadt bis zum Abend gesperrt.