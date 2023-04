per Mail teilen

Auf der B28 kam es am Samstagnachmittag bei Blaustein (Alb-Donau-Kreis) zu einem Zusammenstoß eines Pkw mit einem Lkw. Die Bundesstraße war dort rund zwei Stunden lang gesperrt.

Bei Blaustein-Klingenstein (Alb-Donau-Kreis) sind am Samstagnachmittag ein Pkw und ein Kleinlaster zusammengestoßen. Die Fahrzeuge waren auf der B28 in Richtung Ulm unterwegs, als der Unfall passierte. Dabei wurden der Autofahrer und ein Insasse verletzt. Die Bundesstraße war im Unfallbereich rund zwei Stunden lang gesperrt.

B28 - Pkw krachte in Kleinlaster

Laut Informationen der Polizei fuhr der Kleinlaster auf der B28 Richtung Ulm. Als er auf Höhe Blaustein-Klingenstein links abbiegen wollte, holte er dazu in einem Bogen nach rechts aus. Ein hinter ihm fahrender Pkw krachte dem Lkw in die linke Seite. Der genaue Unfallhergang werde aber noch untersucht, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm auf Nachfrage.