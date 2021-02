per Mail teilen

Die Wirte in Ulm müssen die Sperrstunde vorerst so akzeptieren, wie sie ist und weiterhin um 23 Uhr schließen. Ihre Anträge auf verlängerte Öffnungszeiten sind beim Ulmer Ordnungsamt abgelehnt worden.

Bis zum vergangenen Wochenende seien 17 Anträge von Gastronomen eingegangen, so der Leiter des Ulmer Ordnungsamts, Rainer Türke. Die Wirte wollen nach 23 Uhr öffnen und berufen sich auf mögliche Ausnahmen, die in der jetzigen Corona-Allgemeinverfügung auch vorgesehen sind. Alle Anträge wurden aber abgelehnt. Begründung: Es liege kein triftiger Grund für eine Ausnahme vor.

Die Wirte in Ulm müssen die Sperrstunde vorerst so akzeptieren, Anträge auf verlängerte Öffnungszeiten wurden abgelehnt. SWR Walter Notz

Widerspruch eingelegt

In neun Fällen gab es Widersprüche, die liegen jetzt beim Regierungspräsidium Tübingen. Rainer Türke macht den Gastronomen keine Hoffnung auf eine schnelle Entscheidung. Für 6. November ist ohnehin eine neue Allgemeinverfügung angekündigt. In Ulm und für den Alb-Donau-Kreis gilt derzeit eine Sperrstunde von 23 Uhr, in Neu-Ulm 22 Uhr, vereinzelt, wie zum Beispiel im Kreis Donau-Ries, 21 Uhr.