Sperrmüll abliefern wird teurer

In Ulm dürfen Bürger ab nächstem Jahr nicht mehr so viel Sperrmüll anliefern wie bisher. Gleichzeitig steigen die Gebühren. Die Abgabe von Grüngut bleibt zwar gebührenfrei, wird aber stärker kontrolliert. Das hat Dienstag der Betriebsausschuss Entsorgung beschlossen. Ab 2023 können Ulmer Privathaushalte Sperrmüll nur noch vier Mal kostenfrei zum Recyclinghof bringen, bisher waren sechs Mal möglich. Zugleich steigen die Kosten für gebührenpflichtige Anlieferungen von jetzt zehn Euro auf dann 25 Euro pro Kubikmeter Sperrmüll. In Ulm seien Sperrmüllmengen von 40 Kilogramm pro Einwohner deutlich höher als im Landesdurchschnitt von 23 Kilogramm, heißt es im Bericht. Ähnlich sehe es bei Altholz und Grünabfällen aus. Es sei anzunehmen, dass auch von außerhalb des Stadtkreises angeliefert werde. Die Sperrmüllmengen seien zu groß, die Bedingungen für die Anlieferung zu großzügig und die Kosten für die Entsorgungsbetriebe zu hoch.