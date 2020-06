In Deutschland haben im vergangenen Jahr mehr als 7100 Menschen Stammzellen gespendet. Das sind nach Angaben des Zentralen Knochenmarkspender-Registers in Ulm so viele wie nie zuvor. Der Großteil der Spenden ging an Patienten im Ausland. Stammzellen werden von Menschen benötigt, die unter Leukämie oder anderen bösartigen Erkrankungen leiden.