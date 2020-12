Das Ostalbklinikum in Aalen hat eine Spende von 1.500 Teddybären bekommen. Sie werden in den kommenden Wochen und Monaten an Patienten der Kinder- und Jugendklinik in Aalen und Mutlangen verschenkt, schreibt das Klinikum in einer Mitteilung. Zwölf Sponsoren hatten für die Teddybären-Spende insgesamt rund 15.000 Euro gegeben.