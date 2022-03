Hohe Spritpreise: BW-Speditionsverband spricht von "dramatischer Entwicklung"

per Mail teilen

Im Gütertransport ziehen demnächst die Preise an. Wegen des hohen Dieselpreises werden Speditionen teurer. Doch die Branche hat noch ein anderes Problem.

Marcello Danieli muss seit Kurzem auf zwei Fahrer verzichten. Die beiden Mitarbeiter der Neu-Ulmer Firma Harder Logistics stammen aus der Ukraine. Die beiden seien Hals über Kopf in die Ukraine zurückgekehrt, um dort zu kämpfen. "Wir hoffen, dass sie gesund wiederkommen", sagt Danieli. "Sie können sich sicher sein, dass sie ihren Arbeitsplatz wieder antreten können."

Ukrainische Lkw-Fahrer fallen aus

Die beiden ukrainischen Fahrer haben genug Überstunden und Resturlaub angesammelt, so der Geschäftsführer. Und selbst wenn sie ins Minus kommen: Für bis zu drei Monate dürfte ihnen ihr Gehalt sicher sein.

Die Spritpreise sind so massiv gestiegen, dass die Speditionen die Erhöhung an ihre Kunden weitergeben. imago images IMAGO Strussfoto

Spritpreis treibt Speditionskosten in die Höhe

Die sprunghaft gestiegenen Spritpreise sind für Geschäftsführer Danieli allerdings das weitaus größere Problem. 10 bis 15 Cent könne man auffangen. Wenn der Liter Diesel dann, wie aktuell, plötzlich 40 bis 50 Prozent teurer werde, müsse man handeln. Die Firma hat ihre Kunden informiert, dass es ab dem 1. April einen Treibstoffkostenzuschlag geben wird. Um 4,5 Prozent werden die Transportkosten bei Harder ab kommendem Monat steigen.

Auch andere Speditionen heben die Preise an. Deutschlands Nummer drei, der Branchenriese Dachser mit einer Niederlassung an der A7 bei Langenau (Alb-Donau-Kreis), hat in seinen Verträgen mit den Kunden eine Anpassung der Transportkosten je nach Dieselpreis festgeschrieben.

Speditionen können gestiegene Dieselpreise kurzfristig nicht weitergeben

Die Situation habe sich "seit dem Wochenende dramatisch verändert", schreibt der Verband Spedition und Logistik Baden-Württemberg auf SWR-Anfrage. Die Spediteure würden, je nach Größe des Betriebs, durch die kurzfristig gestiegenen Dieselpreise mit mehreren 100.000 Euro belastet. Normalerweise arbeite das Transportgewerbe mit dem so genannten "Dieselfloater", einem variablen Kraftstoffzuschlag, mit dem schwankende Preise ausgeglichen werden könnten. Doch die neuen Preise würden in der Regel erst mit drei Monaten Verzögerung an die Kunden weitergegeben.

Kostensteigerung schon vor dem Ukraine-Krieg

Bei der Spedition Roder in Aalen gebe es zwei Modelle, erklärt Geschäftsführer Eugen Roder: tagesaktuell nach Frachtpreisen oder eine "Preisgleitklausel" im Vertrag, mit der die Preise bei bestehenden Aufträgen angepasst werden.

Zu einem Preiskampf wird es nach Roders Vermutung nicht kommen. Alle Speditionen müssten erhöhen und die Kosten seien auch schon vor dem Ukraine-Krieg massiv gestiegen.

Speditionen geben Politik Mitschuld

Die Politik ist an der Spritpreis-Misere zumindest mit schuld, davon ist der Neu-Ulmer Logistikexperte Danieli überzeugt: "Wenn ich mich zu 55 Prozent von einem Gaslieferanten abhängig mache, muss ich mich als Unternehmer nicht wundern, dass ich ein massives Problem bekomme, wenn dieser ausfällt."

Der Aalener Spediteur Roder befürchtet, dass die Spritpreise die nächsten Monate, vielleicht sogar Jahre, steigen werden. Nach unten könne es nur gehen, wenn die Politik die Steuer senke. Das habe es aber noch nie gegeben.