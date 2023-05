Neu-Ulm schafft direkt an der Donau einen Ort für Menschen mit Mitteilungsbedürfnis: Einen Speakers' Corner nach Londoner Vorbild. Die erste prominente Rednerin steht auch schon fest.

Die Stadt Neu-Ulm eröffnet am Mittwochnachmittag einen Speakers' Corner und will damit die Bürgerschaft dazu animieren, Stellung zu gesellschaftlichen Themen zu beziehen, öffentlich über private Interessen zu sprechen und mit Menschen in einen demokratischen Diskurs zu treten. Erlaubt seien auch Reden "einfach nur zum Spaß, um die Menschen und sich selbst zu belustigen", so die Stadtverwaltung.

"Neu-Ulmer Redefluss" statt Speakers' Corner

Der "Neu-Ulmer Redefluss" soll dauerhaft auf einer öffentlichen Fläche am Ufer der Donau bleiben und täglich von 8 bis 22 Uhr geöffnet sein. Rassistische und andere extremistische Statements will die Stadt nicht tolerieren. Auch für die Zuhörer gibt es Regeln: "Jede/r sollte die Chance bekommen, seine oder ihre Sichtweise darzulegen, ohne unterbrochen zu werden", betont die Verwaltung. Die Vorträge sollen maximal eine Viertelstunde lang sein.

Zum Auftakt kündigt die Stadt unter anderem eine Rede von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) an. Die Rathauschefin der 65.000-Einwohner-Stadt will zum Thema "Tipps und Tücken beim Fassanstich" sprechen.

Speakers' Corner: Vorbild in London

Das Original befindet sich seit mehr als 150 Jahren an einem Eingang des Hyde Parks in der britischen Hauptstadt London. Dort stellen sich fast täglich Menschen auf Leitern oder andere Gegenstände, um ihre religiösen oder politischen Botschaften in die Welt zu tragen. Einen Speakers' Corner gab es in den vergangenen Jahren auch schon in Heidenheim und Ulm. Auch Neu-Ulm hatte schon einmal Pläne dafür, musste sie 2020 wegen Corona aber verwerfen.