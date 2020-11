Die SPD-Fraktion des Ulmer Gemeinderats will künftig eine Live-Übertragung der Ratssitzungen im Internet. Die Beratungen des Gemeinderats und seiner Ausschüsse sollen gestreamt werden, fordert die Fraktion in einem offenen Brief an Oberbürgermeister Czisch. Es sei an der Zeit, die Arbeit des Gemeinderats noch transparenter und öffentlicher zu machen, auch um das Vertrauen in die Demokratie zu stärken, heißt es in dem Schreiben.