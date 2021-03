Die schwäbische SPD setzt bei der Bundestagswahl im September nicht mehr auf ihren langjährigen Bundestagsabgeordneten (MdB) Karl-Heinz Brunner aus dem Wahlkreis Neu-Ulm. Bei der virtuellen Delegiertenkonferenz des Bezirksverbandes am Wochenende musste sich der 67-Jährige mit dem aussichtslosen Platz zwei auf der sogenannten Männerliste begnügen. Auf Platz eins kam der 44-jährige Bürgermeister von Alerheim im Kreis Donau-Ries, Christoph Schmid. Er gilt in seiner Partei als Hoffnungsträger für den Generationswechsel. Bei der Abstimmung votierten 66 Delegierte für Schmid und nur 27 für Brunner. Der 67-jährige Brunner, früher Bürgermeister in Illertissen und in Berlin unter anderem im Verteidigungsausschuss, zeigte sich enttäuscht und will nun auch seinen Posten als stellvertretender Bezirksvorsitzender der SPD zur Verfügung stellen.