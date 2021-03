Der Heidenheimer SPD-Politiker Andreas Stoch hofft auf eine Ampel-Koalition in Baden-Württemberg. Vor den Sondierungsgesprächen mit den Grünen sagte der SPD-Partei- und Fraktionschef in der ARD: "Wenn zwischen Grünen und CDU in vielen Politikfeldern keine Schnittmengen bestehen, dann kommt dabei eben auch kein Kompromiss, oder nur die Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners heraus. Das reicht für ein Land wie Baden-Württemberg nicht". Andreas Stoch und CDU-Generalsekretär Manuel Hagel aus Ehingen nehmen an den Sondierungsgesprächen mit den Grünen teil.