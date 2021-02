per Mail teilen

Die neuen Corona-Regeln gelten ab Montag auch in Ostwürttemberg und der Region Donau-Iller. Der Heidenheimer SPD-Landeschef Andreas Stoch fordert eine Debatte im Landtag.

Der aus Heidenheim stammende SPD-Fraktionschef Andreas Stoch will das Parlament in die Umsetzung von Corona-Auflagen einbeziehen. Stoch forderte am Mittwochabend im SWR-Interview, der Landtag solle zu einer Sondersitzung zusammenkommen, um über die Entscheidungen der Ministerpräsidenten von Mittwoch zu debattieren.

Grundsätzlich seien die Maßnahmen zwar zu begrüßen, so Stoch, man müsse sich aber im Detail fragen, ob sie alle auch geeignet sind, um die Pandemie einzudämmen.

"Ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen" Andreas Stoch, SPD-Landeschef

Mit dem Lockdown für die Gastronomie sei man "ein Stück weit übers Ziel hinausgeschossen". Denn viele Betriebe hielten sich sehr streng an Hygiene- und Abstandsregeln.

Landtag kommt am Freitag zu Sondersitzung zusammen

Unterdessen wurde bekannt, dass der Landtag von Baden-Württemberg am Freitag zu einer Sondersitzung zu den Corona-Maßnahmen zusammenkommen soll. Die für Donnerstag geplante Sondersitzung des Landtagspräsidiums entfalle stattdessen, teilte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) den Fraktionsvorsitzenden in einer E-Mail mit. Sie habe zuvor den Wunsch der Fraktionen nach einer Sondersitzung des Plenums vernommen. Außer Stoch hatten unter anderem Grüne und SPD eine Sitzung des Plenums zum Thema gefordert, auch CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart setzte sich für eine Sondersitzung ein.