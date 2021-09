Brunner zieht sich zurück: "Irgendwann muss Schluss sein"

Das ist Karl-Heinz Brunner

Karl-Heinz Brunner wurde 1953 in München geboren. 1982 trat er in die SPD ein. Von 1990 bis 2002 war er Bürgermeister von Illertissen im Kreis Neu-Ulm. Im Jahr 2013 zog er über die Landesliste der SPD in Bayern erstmals in den Bundestag ein. Dies gelang ihm auch vier Jahre später. Nach dem Rücktritt von Andrea Nahles hatte er 2019 bekanntgegeben, für die Wahl zum SPD-Vorsitz kandidieren zu wollen. Später zog er seine Kandidatur allerdings zurück. Vor dem Einzug in den Bundestag war Brunner als freiberuflicher Inkasso-Berater tätig.