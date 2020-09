per Mail teilen

Die Ulmer SPD-Fraktion beantragt eine Sondersitzung des Hauptausschusses wegen des verzögerten Umzugs der McDonalds-Filiale. Offensichtlich wolle McDonalds seinen Standort in der Bahnhofsstraße inmitten der Ulmer Fußgängerzone nicht räumen, so die Ulmer SPD. Dies sei nicht hinnehmbar. Daher solle eine Sondersitzung anberaumt werden, zu der auch Vertreter der Fastfood-Kette eingeladen werden sollten. Darüber hinaus bittet die Partei um Auskunft, warum die Stadt bislang keine juristischen Schritte einleitet und warum sie McDonalds nicht zum Auszug aus dem Container zwingen kann. Seit zwei Monaten sei der neue Standort in den Sedelhöfen bezugsfertig.