Würgeschlange in Dietenheim: Spaziergängerin entdeckt Königsphyton

Eigentlich wollte sie mit ihrem Hund nur Gassi gehen - doch dabei fand eine Spaziergängerin am Mittwoch eine Königspython. Die Feuerwehr musste ausrücken, um das Tier einzufangen.

Die Frau war in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) mit ihrem Hund an einem Fischweiher unterwegs, als er plötzlich bellte, weil er etwas im Gras entdeckt hatte: Dort lag eine knapp einen Meter lange, gemusterte Schlange am Wegesrand. Wie die Illertisser Zeitung berichtet, alarmierte die Frau sofort die Feuerwehr.

Eine knapp einen Meter lange Königspython wurde in Dietenheim (Alb-Donau-Kreis) von einer Spaziergängerin gefunden. Pressestelle Feuerwehr Dietenheim

Königspython mit Zangen eingefangen

Die Feuerwehrleute rückten sofort aus. Mit Zangen und Klammern versuchten sie das Tier einzufangen. Schließlich gelang es ihnen, die Königspython in einen Käfig zu sperren. So konnte die Schlange in eine Reptilienstation gebracht werden. Für die Feuerwehr war dies ein eher ungewöhlicher Einsatz, denn diese Würgeschlange ist normalerweise nicht in schwäbischen Gefilden heimisch, sondern in den Tropen in West- und Zentralafrika.

Besitzer gesucht

Wem die Würgeschlange aus Dietenheim gehört, ist allerdings noch unklar. Die Feuerwehr vermutet, dass das Tier ausgesetzt wurde oder womöglich selbst aus einem Terrarium ausgebüxt ist.