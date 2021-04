Zwangspause für die Regionalliga-Fußballer des SSV Ulm 1846: Wegen drei Corona-Fällen muss das gesamte Team für 14 Tage in Quarantäne. Die kommenden beiden Spiele mussten verlegt werden.

Das Gesundheitsamt hatte am Donnerstag die Quarantäne für Mannschaft und Betreuer angeordnet, nachdem Anfang der Woche zwei Spieler und ein Funktionär positiv auf das Coronavirus getestet worden waren. Laut Verein fielen die Tests der anderen Team-Mitglieder negativ aus. Wie der SSV mitteilt, dürfen Spieler und Trainer in den nächsten Tagen ihre Wohnungen nicht verlassen. Auch Joggen sei nicht erlaubt, heißt es. In Absprache mit Trainer Holger Bachthaler sollen die Spieler versuchen, sich daheim fit zu halten.

Das Team des SSV Ulm 1846 Fußball um Trainer Holger Bachthaler muss für 14 Tage in Quarantäne. (Archivbild) Imago IMAGO / Team 2

Partien gegen Balingen und Steinbach-Haiger abgesagt

Das für Freitagabend angesetzte Regionalliga-Spiel bei der TSG Balingen wird nun am 11. Mai stattfinden. Auch das Spiel gegen Steinbach wird nicht am kommenden Dienstag, sondern am 18. Mai ausgetragen. Die mit Spannung erwartete Partie am nächsten Wochenende bei Tabellenführer Freiburg II steht dagegen noch auf dem Spielplan. Wann der SSV wieder in den normalen Spielbetrieb zurückkehren kann, ist noch unklar.

Gleiches Schicksal wie Hertha BSC

Damit teilt sich der SSV Ulm 1846 Fußball das Schicksal mit dem Bundesligisten Hertha BSC Berlin, der als erster deutscher Fußball-Erstligist ebenfalls in Quarantäne muss. Zuletzt waren auch mehrere Zweitligisten betroffen. Derzeit befinden sich Holstein Kiel, der SV Sandhausen und der Karlsruher SC in Quarantäne.