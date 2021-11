Spatenstich für Erweiterungsbau der Dualen Hochschule Heidenheim

per Mail teilen

Die Duale Hochschule Heidenheim platzt aus allen Nähten, ein Erweiterungsbau ist überfällig. Der soll in vier Jahren fertig sein, am Montagnachmittag war offizieller Spatenstich.

Eine Visualisierung der Pläne für den Neubau der Dualen Hochschule in Heidenheim. Pressestelle Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Schwäbisch Gmünd, blocher partners & Planstatt Senner

"Der Neubau schafft die Voraussetzungen für akademisches Lehren und Lernen auf höchstem Niveau", freute sich Rainer Przywara, der Rektor der Dualen Hochschule (DHBW) Heidenheim. Der Wissenschaftsstandort Heidenheim werde dadurch gesichert, das Ansehen der Hochschulstadt und der gesamten Region gestärkt. Heidenheims Oberbürgermeister Michael Salomo sieht im Erweiterungsbau eine Antwort auf aktuelle Wirtschaftsprobleme. "Die steigenden Rohstoffpreise zeigen, wie wichtig es ist, dass Deutschland in Bildung und Forschung seinen Spitzenplatz behält".

Hochschule platzt aus allen Nähten

Der Neubau wird dringend gebraucht: Haben im Jahr 2007 noch rund 1.400 Studierende an der Dualen Hochschule Heidenheim gelernt und geforscht, sind es aktuell ca. 2.400. Das derzeitige Gebäude ist aber nur für maximal 1.600 Studentinnen und Studenten ausgelegt. Die angemieteten Räume im früheren Stammsitz in der Wilhelmstraße sind über 30 Jahre alt und bieten laut Hochschule längst keine optimalen Studienbedingungen mehr.

Sozialwesen, Technik und Wirtschaft ziehen ein

Rund 800 Studentinnen und Studenten sollen im Erweiterungsbau der Dualen Hochschule ab 2024/25 lernen und forschen. Drei Fakultäten ziehen ein: Sozialwesen, Technik und Wirtschaft. Was an technischen Highlights einzieht, sei derzeit noch nicht spruchreif, heißt es von Seiten der Hochschule dazu. Bei der Digitalisierung etwa sein die Entwicklungsgeschwindigkeit derart rasant, dass man heute nicht sagen könne, womit in drei, vier Jahren gearbeitet wird.

Auch neue Heimat der Zukunftsakademie

Studierende sind nicht die einzigen, die künftig im Erweiterungsbau unterkommen. Zwei Stockwerke in einem der beiden Quader sind für die Zukunftsakademie reserviert, einen gemeinnützigen Verein, der sich zur Aufgabe gemacht hat, bei Kindern und Jugendlichen auch außerhalb der Schule Interesse an Naturwissenschaft und Technik zu wecken. In dem gemeinsam genutzten Gebäude sollen sie ohne Schwellenangst Kontakt zu Studierenden bekommen. Die Kosten des Erweiterungsbaus liegen bei ca. 30 Millionen Euro, davon übernimmt das Land Baden-Württemberg 10 Millionen, die restlichen 20 Millionen werden durch Spenden finanziert.