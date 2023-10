Es begann als Vision, nun rückt die Produktion von grünem Wasserstoff in greifbare Nähe: Am Donnerstag war Spatenstich für einen "Elektrolyseur", also eine Wasserstoff-Produktionsanlage, in Schwäbisch Gmünd.

