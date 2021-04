In Oberkochen (Ostalbkreis) hat am Donnerstag offiziell der Bau eines 38 Millionen Euro teuren Sportzentrums begonnen. Erster Spatenstich war nicht nur für eine Sporthalle, sondern auch für ein Hallenbad. Anders als andere Kommunen sei man in der glücklichen Lage, das Geld für ein Hallenbad zu haben, erklärte Bürgermeister Peter Traub. Der Bau ist Teil eines 130 Millionen Euro umfassenden Investitionspaketes, bei dem in Oberkochen auch ein Schulzentrum und eine neue Veranstaltungshalle entstehen sollen.