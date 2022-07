Spatenstich für Gewerbegebiet "Oberkochen Süd"

In Oberkochen im Ostalbkreis ist am Montag Spatenstich für das neue Gewerbegebiet "Oberkochen Süd, Teil III". Dort hat vor allem das Rüstungsunternehmen Hensoldt Bedarf angemeldet. Denn der Mietvertrag des Rüstungsunternehmen beim Elektronikkonzern Zeiss läuft aus. Ab 2024 will Hensoldt daher in einem 100 Millionen Euro teuren Neubau in Oberkochen zivile, militärische und sicherheitstechnische Anwendungen entwickeln und produzieren. Mit dem neuen acht Hektar großen Gewerbegebiet will die Stadt Oberkochen dringend benötigte Gewerbeflächen schaffen, das neue Gewerbegebiet ist jedoch umstritten. Die Grünen-Fraktion und eine Bürgerinitiative hatten sich mit einer Petition gegen den enormen Flächenverbrauch gewehrt. Der Gemeinderat sprach sich im vergangenen Sommer jedoch klar für das neue Gewerbegebiet aus.