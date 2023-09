Der Ulmer Science Park III auf dem Oberen Eselsberg

Der Standort Science Park III in der Ulmer Wissenschaftsstadt wird von der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm (PEG) betreut. Das 40 Hektar große Gelände am Oberen Eselsberg ist Unternehmen im Bereich Forschung und Entwicklung vorbehalten. Dort haben sich schon zahlreiche Firmen angesiedelt, so etwa der Hausgerätehersteller Liebherr aus Ochsenhausen (Kreis Biberach), der Antriebs- und Hydraulikspezialist Bosch-Rexrodt und das Biopharmazie-Unternehmen Sartorius. Vor zwei Jahren wurde mit dem Bau der sogenannten "Universelle Ulm" begonnen, einem Gebäudekomplex für neue Unternehmen, mit drei achtstöckigen Bürotürmen. Außerdem entsteht derzeit dort auch der "Campus für Künstliche Intelligenz."