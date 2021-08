per Mail teilen

In Aalen beginnt der Bau für ein Mehrgenerationenhaus, in dem insgesamt 23 Familien und Paare zusammenleben wollen. Die Baugemeinschaft feiert am Dienstag Spatenstich. Zu dem Projekt unter dem Titel "Geniaal" gehören mehrere Gemeinschaftsräume und Gartenflächen, die alle Bewohner gemeinsam nutzen können.