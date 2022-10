Neu-Ulm: Spatenstich für Bauprojekt "Heiners"

Am Dienstag war der Spatenstich für das Bauprojekt "Heiners" in der Neu-Ulmer Innenstadt. In dem Gebäude sollen unter anderem die Bücherei und mehr als 50 Wohnungen Platz finden.

Die Stadt bezeichnet den geplanten siebengeschossigen Bau gegenüber der Glacis-Galerie als "Vorzeigeprojekt". Es werde ein moderner Hingucker, heißt in einer Mitteilung. Am Dienstag war offizieller Spatenstich mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Da fliegt der Sand - am Dienstag war offizieller Spatenstich für den Neubau am Heiner-Metzger-Platz in Neu-Ulm SWR Peter Schmid Die ersten drei Stockwerke liegen hinter einer verglasten Fassade. Eine "grüne Fuge", quasi ein bepflanztes Band, gliedert das Gebäude in die öffentliche Nutzung im unteren Bereich und den Wohnbereich, der hinter einer Holzfassade fortgeführt wird. Selbst das Dach wird nicht ungenutzt bleiben, sondern Urban Gardening ermöglichen. Spatenstich fürs "Heiners" - Name wurde per Abstimmung gewählt Den Namen "Heiners" erhielt das Bauprojekt über eine öffentliche Abstimmung. Und die Bürgerinnen und Bürger befanden: In Anlehnung an den Heiner-Metzger-Platz soll das Gebäude "Heiners" heißen. 63 Millionen Euro soll der neue Gebäudekomplex kosten. Bund und Freistaat schießen sechs Millionen Euro Städtebauförderung zu. SWR Peter Schmid Der Neubau stand im Sommer kurzzeitig auf der Kippe, weil mehrere Stadträte eine Kostenexplosion befürchteten. Für den Neubau sind 63 Millionen Euro veranschlagt. 2025 soll der Bau fertig sein. Die wichtigsten Fakten zum "Heiners" Es handelt sich um ein sieben-geschossiges Gebäude mit 11.000 Quadratmetern Nutzfläche

56 Wohnungen auf insgesamt 4.000 Quadratmetern werden in den oberen drei Stockwerken und auf dem Dach entstehen

Im Heiners wird auch die Stadtbücherei mit gut 1.800 Quadratmetern unterkommen

Die weiteren Flächen stehen für den Generationentreff Ulm/Neu-Ulm, für Cafés und Restaurants und Büroräume zur Verfügung.