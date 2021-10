Rund 400 Vertreter von Sparkassen tagen in Ulm

In der Donauhalle in Ulm trafen sich am Mittwoch rund 400 Vertreter der Sparkassen im Land. Der baden-württembergische Sparkassentag findet alle drei Jahre statt.

Der baden-württembergische Sparkassenverband traf sich in Ulm. SWR Die Sparkassen in Baden-Württemberg haben in der Pandemie tausende Kredite und Soforthilfen ausbezahlt. Laut Sparkassenverband haben die Sparkassen während der Zeit der Corona-Pandemie rund 8.000 Förderkredite ausgegeben. Außerdem hätten die Banken bei Zehntausenden Krediten Aufschub gewährt und sich so als Stütze der Wirtschaft, vor allem des Mittelstandes, erwiesen. In der Spitze hätten die Sparkassen Kredite in Höhe von 1,7 Milliarden Euro gestundet, teilte ein Sprecher des Sparkassenverbands Baden-Württemberg (SVBW) beim Sparkassentag in Ulm mit. Video herunterladen (2,9 MB | MP4) Präsident des Verbandes bedauert Minuszinsen Der Präsident des Sparkassenverbandes Baden-Württemberg, Peter Schneider, forderte eine Abkehr von der derzeitigen Geldpolitik der EU. Die zwinge die Geldinstitute aus Kostengründen dazu, für hohe Spareinlagen auch Minuszinsen zu verlangen. Schneider bedauerte das. Gleichzeitig müssten Kosten für den Bankbetrieb auf die Kunden umgelegt werden. Dies und auch die steigende Inflationsrate seien Gift für die Sparer. Video herunterladen (2,7 MB | MP4)