Wenn nachts das kleine Hüngerchen kommt - vor oder nach dem Clubbesuch - können Nachtschwärmer in Ulm schwäbische Küche genießen: Durch's "Spätzlefenster" werden frische Käsespätzle gereicht.

In Ulm im Fischerviertel gibt es ein besonderes Fenster - nachts weit geöffnet und angesteuert von hungrigen Nachtschwärmern: Das "Spätzlefenster". Offiziell heißt der kleine Kiosk "Gerber Late Night", er öffnet um 23.30 Uhr und schließt, wenn auch der letzte Hungrige mit Käsespätzle oder Chili con Carne versorgt ist.

Ronnie schwingt die Kelle am "Spätzlefenster"

Ronnie schwingt die Kelle im Spätzlefenster im Fischerviertel in Ulm. Seine Partnerin Eileen ist meistens auch mit am Herd. Und die Käsespätzle, die sie hier die ganze Nacht feilbieten, haben es in sich. Eine Portion wiegt 400 Gramm und hat rund 800 Kalorien. Das stellt jeden müde gewordenen Nachtschwärmer wieder auf die Füße.

Kocht sich sozusgaen die Nacht um die Ohren: Ronnie bereitet im Spätzlefenster in Ulm eine frische Portion Kässpätzle zu. Bis 4 Uhr morgens muss niemand hunger leiden. SWR Frank Wiesner

Ronnie ist seit fünf Jahren König der Nacht im "Spätzlefenster". Eigentlich ist er Lokführer und stammt aus Thüringen. Die Nachtschicht sieht er als Ausgleich zu seinem normalen Beruf.

Die Produktion läuft durch bis Sonnenaufgang. Hand in Hand - immer frisch. Und der verführerische Duft der Käsespatzen lockt die Nachtschwärmer an wie die leuchtende Straßenlaterne die Nachtfalter. Dutzende Portionen gehen hier an den Wochenendnächten über die Fensterbank. Einer allerdings lässt sich davon nicht mehr verführen: Ronnie der Koch. Er hat, so glaubt er selbst, die ihm für seinen Lebensweg zugeteilte Menge Käsespätzle bereits gegessen.

Wenn es die Zeit erlaubt, verkosten wir das auch. Ob es von der Würze her stimmt. Und irgendwann haste so viel gegessen, dass auch das nicht mehr funktioniert.

Käsespätzle als Alternative zum Döner

Mitten in der Nacht kommt meist hoher Besuch zum Fenster. Die Inhaberin des Gerber-Hauses in Ulm. Auf dessen Rückseite befindet sich das Spätzlefenster. Viktoria Ocker schaut nach ihrem Team. Vor etwa zehn Jahren hat sie das Spätzlefenster ins Leben gerufen. Es gab wenig Essensangebote bei Nacht, erzählt sie. Und dann meist Döner. Sie habe eine Alternative schaffen wollen.

Wir haben gesagt: es muss irgendwie eine Alternative geben. Es muss irgendwie was Schwäbisches geben. Und dann haben wir irgendwie gesagt: Käsespätzle bei Nacht wären Lebensretter.

Das "Spätzlefenster" hat Stammgäste

Der Anfang war schwer, doch mit der Zeit ging der Plan auf, erzählt Vikotoria Ocker. Heute ist das Spätzlefenster Kult, sogar mit Stammgästen. Pöbelnde Menschen gibt es kaum.

Viktoria Ocker ist Inhaberin von Spätzlefenster und Gerber-Haus. Sie schaut fast immer vorbei, wenn das Team die Nacht durchschafft. SWR

Viel eher schlägt Ronnie und Eileen Dankbarkeit entgegen von den Menschen, die von der Nacht ausgezehrt voller Hoffnung ans "Spätzlefenster" klopfen. Oft seien sie die letzte Rettung, erzählt Ronnie von den Reaktionen der Gäste auf das Essensangebot. Solange Spätzle in der Küche sind, bleibt das Fenster auch geöffnet. Und das ist meist bis zwischen 4 und 5 Uhr morgens, so genau lässt sich das nicht sagen.