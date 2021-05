per Mail teilen

Für den Umstieg auf Elektrofahrzeuge werden drei soziale Dienste in der Region in den kommenden beiden Jahren vom Bund gefördert. Laut der Ulmer CDU-Bundestagsabgeordneten Ronja Kemmer, erhält die Häusliche Pflege Schneider in Illerkirchberg 69.000 Euro, die Physiotherapie im Stadtgarten Langenau 12.000 und die Donau-Iller-Werkstätten 70.000 Euro. Mit dem Geld werden Autos und Ladestationen finanziert.