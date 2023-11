In Aalen wird eine soziale Werkstatt des ADFC zehn Jahre alt. Hier reparieren Ehrenamtliche Fahrräder und verkaufen sie günstig an Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen.

Seit der Gründung vor zehn Jahren wächst die Fahrradwerkstatt des ADFC in Aalen stetig. Bei diesem sozialen Projekt machen Ehrenamtliche gespendete Fahrräder wieder fit für den Verkehr und verkaufen sie dann günstig an Geflüchtete und Menschen mit geringem Einkommen. Doch das ist nicht die einzige Unterstützung, die sie ihren Kunden bieten.

Reparaturkurse für lau

Die Luft in den Reifen prüfen oder die Bremsen checken - wer in der Werkstatt in den Kellerräumen der Aalener Bohlschule sein neues Fahrrad kauft, bekommt gratis einen Reparaturkurs dazu. Die Voraussetzung ist: bei den kleinen Arbeiten legt der Besitzer selbst die Hand an.

Mitgründer der ADFC-Werkstatt in Aalen, Martin Nester (links), zeigt, wie jeder selbst an seinen Fahrrädern eine kleine Reparatur durchführen kann. SWR

Die Ehrenamtlichen erhalten die Fahrräder aus Spenden. Das achtköpfige Werkstattteam besteht größtenteils aus Rentnern, die alle unterschiedlichste Berufe ausgeübt haben. Die größte Schraubererfahrung bringt aber sicherlich ein ehemaliger Fahrradmechaniker mit, der schnell zum "Lehrmeister" des Teams wurde.

Fahrradtouren als soziale Projekte

Das soziale Engagement der Werkstatt geht aber weit über Reparaturhilfen und günstige Verkäufe hinaus. Mit Hilfe von Flyern in verschiedenen Sprachen klären die Ehrenamtlichen über die Verkehrsregeln in Deutschland auf. "Die verteilen wir und wir machen auch Radtouren, wo wir dann auf dieses Thema eingehen", so Mitgründer Martin Nester.

Es gibt aber auch integrative Fahrradtouren, damit Flüchtlinge die Region und ihre Kultur kennenlernen. Beim Ausflug zum Wertstoffhof zum Beispiel gibt es Tipps zum Mülltrennen. Oder die Radtour zu Gedenkstätten wird zu einem Geschichtsunterricht.

Kooperation mit verschiedenen Partnern

Die Ehrenamtlichen erhalten auch viel Unterstützung direkt an den Werkbänken. Dazu zählt Salim Mbusa aus Uganda. Er ist seit Februar in Deutschland und über die gemeinnützige Organisation "act for transformation" zum Projekt des ADFC gekommen. Hier kann Salim Mbusa neben dem Schrauben an Fahrrädern auch seine Deutschkenntnisse verbessern. "Ich liebe diese Fahrradwerkstatt, weil viele Leute kommen hier her."

Salim Mbusa aus Uganda ist seit Februar in Deutschland und hilft den Ehrenamtlichen beim Reparieren der Fahrräder. SWR

Auch die Hochschule Aalen ist Kooperationspartner der Fahrradwerkstatt. Austauschstudenten können hier ihr handwerkliches Geschick verbessern. Das Projekt ist mittlerweile so beliebt, dass die Schrauber schon Bewerber ablehnen mussten.

Die ehrenamtlichen Schrauber erhalten in der Werkstatt auch Unterstützung von Austauschstudenten der Hochschule Aalen. SWR

Die Werkstatt startete in einem kleinen Keller in Aalen

Das Projekt startete vor zehn Jahren. Damals ist die Aalener Polizeidirektion auf Ulrich Speidel vom ADFC zugekommen. Sie hätten festgestellt, dass Kinder einer Flüchtlingsunterkunft in Aalen mit verkehrsunsicheren Rädern unterwegs seien und die Verkehrsregeln nicht kennen würden. Der ADFC nahm sich dieser Sache an.

In den kleinen Kellerräumen dieser Flüchtlingsunterkunft richtete sich ein dreiköpfiges Team ein, brachte Werkzeuge mit und reparierten die Fahrräder. Gleichzeitig erklärten sie den Kindern die wesentlichen Verkehrsregeln. Schnell bekamen sie weitere Fahrräder gespendet, machten sie verkehrssicher und gaben sie an Flüchtlinge weiter – zunächst kostenlos.

Allerdings galt für einige Abnehmer der Fahrräder wohl: kostenlos ist gleich wertlos. Deshalb verschwanden oft die Räder und sie wollten ein neues. "Ohne Geld, das hat sich nicht bewährt" erinnert sich Ulrich Speidel. "Ein kleiner Obulus musste sein." Außerdem sollten die Flüchtlinge auch beim fit machen der gespendeten Fahrräder helfen.

Ulrich Speidel (rechts) vom ADFC in Aalen erinnert sich noch gut an die Anfangszeit vor zehn Jahren. Im Gespräch mit Mitgründer Martin Nester (links) und Susanne Garreis vom Landesverband des ADFC teilt er seine Erlebnisse. SWR

Zwei Umzüge und ein Wunsch nach mehr Platz

Das Projekt kam so gut an, dass es schnell aus den Kellerräumen der Flüchtlingsunterkunft herauswuchs. Nach einer Zwischenstation ist die Werkstatt nun in der Aalener Bohlschule. Doch auch hier stößt die Werkstatt so langsam an ihre räumlichen Grenzen. Deshalb wünschen sich die Schrauber zum zehnten Geburtstag des Projekts etwas mehr Platz, für noch mehr helfende Hände.