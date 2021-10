Ab dem 11. Oktober müssen die meisten Menschen auch in Baden-Württemberg für Corona-Schnelltests bezahlen. Aber wie viel kostet das in Ulm, Heidenheim, Aalen und Schwäbisch Gmünd?

Eine SWR-Umfrage hat ergeben, dass die Schnelltests in der Region Donau-Iller und in Ostwürttemberg zwischen 10 und 15 Euro kosten werden.

In Schwäbisch Gmünd im AA-Testzentrum in der Innenstadt steht der Preis für die Antigen-Schnelltests allerdings noch nicht fest. "Wir sind ehrlich gesagt etwas überfordert und uns ist es auch unangenehm, jetzt einen Preis zu bestimmen, den ungeimpfte Menschen bezahlen sollen", sagt der Betreiber des Testzentrums. Er warte auch noch auf Informationen vom Land Baden-Württemberg, wie das neue Vorgehen ab Montag zu handhaben sei. "Mehr als 10 Euro will ich aber nicht verlangen", erklärt der Chef des Gmünder Testzentrums.

Corona-Tests sind ab 11. Oktober nicht mehr für alle kostenlos.

Einen Mangel an Informationen beklagt auch der Apotheker Dr. Christian Gubitz, der mit seinen Schloss-Apotheken ein Testzentrum am Konzerthaus in Heidenheim betreibt. "Wir wissen noch gar nicht, wie wir das dokumentieren müssen, wenn jemand von der Kostenpflicht befreit ist, beispielsweise eine Frau im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft", sagte Gubitz gegenüber dem SWR. Den Preis für einen Schnelltest hat er zunächst auf 15 Euro festgelegt. Er rechnet mit einer geringen Nachfrage. Deshalb werde auch das Drive-In-Angebot am Konzerthaus schließen. Die Tests werden ab Montag in der Heidenheimer Fußgängerzone vor der Apotheke stattfinden.

Wer für die Corona-Tests bezahlen muss - und wer nicht Ab dem 11. Oktober müssen Ungeimpfte selbst für die Corona-Tests aufkommen. Ausgenommen sind unter anderem Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, Schwangere, sowie Menschen, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können.

Von einer geringer werdenden Nachfrage geht auch das Corona-Testzentrum in Aalen-Wasseralfingen aus. Die täglichen Öffnungszeiten werden von neun auf vier Stunden reduziert. Der Preis pro Test soll hier bei 10 Euro liegen. Die Testzentren in der Aalener Innenstadt am Marktplatz und am Kinopark wollen nach eigenen Angaben 12 Euro verlangen.

In den insgesamt neun städtischen Testzentren in Ulm werden die Corona-Schnelltests 14,90 Euro kosten. Darauf weist die Stadt Ulm hin und fügt hinzu, dass die Testzentren bis auf Weiteres geöffnet bleiben.