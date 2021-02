per Mail teilen

Die Ulmer Basketballer haben enttäuscht auf die Ankündigung der Bundesregierung reagiert, mindestens bis Dezember ohne Fans spielen zu müssen. "Das ist sehr bitter. Das tut uns allen weh", sagte der Ulmer Spieler Thomas Klepeisz am Mittwochabend nach der 76:81-Niederlage im Eurocup-Heimspiel gegen Malaga. Die Spieler machten sich Sorgen um die Zukunft. "Wir hoffen, dass wir noch länger spielen dürfen." Ratiopharm Ulm wird im November voraussichtlich zwei Partien als Geisterspiele in der Arena austragen müssen. Am Mittwochabend waren noch 600 Zuschauer, zehn Prozent der Kapazität, zugelassen.