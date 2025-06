Im Februar 2008 finden zwei Arbeiter an der Brennerautobahn in Südtirol eine Leiche ohne Kopf. Jetzt, 17 Jahre später, ist klar: Der Tote steht in Zusammenhang mit einer Mordserie in Sontheim.

Ein Rätsel der brutalen Mordserie in der kleinen Gemeinde Sontheim an der Brenz in der Nähe von Heidenheim ist offenbar gelöst. Bis jetzt fehlte der Leichnam des ersten Opfers. Dieser wurde eigentlich längst gefunden, bisher aber nicht mit den Sontheimer Fällen in Verbindung gebracht.

In den vergangenen Monaten konnten die Ulmer Ermittler den Fall mit einem grausamen und ebenfalls ungeklärten Fund in Italien in Verbindung bringen. Bei einer im Jahr 2008 an der Brennerautobahn gefundenen Leiche handelt es sich tatsächlich um den Schwiegersohn des verurteilten Haupttäters aus Sontheim.

Leiche des Schwiegersohns wurde schon 2008 gefunden

Zwei Arbeiter hatten damals, im Februar 2008, an der Autobahn in der Nähe von Klausen in Südtirol eine Leiche ohne Kopf in einem Karton entdeckt. Ein Täter konnte bislang jedoch nicht ausfindig gemacht werden. Der Kopf des Leichnams fehlt bis heute.

Der Leitende Staatsanwalt der Stadt Bozen in Südtirol, Axel Bisignano, sagt in einem Video der "Neuen Südtiroler Tageszeitung" , Ermittler aus Baden-Württemberg hätten sich im Jahr 2024 bei ihnen gemeldet. Wie sie plötzlich darauf kamen, dass die beiden Fälle miteinander verbunden sein könnten, erklärt der Staatsanwalt nicht. Er spricht von einem "Geistesblitz". Der Fall der kopflosen Leiche war in Italien eigentlich schon archiviert, die Ermittlungen liefen dann aber wieder an.

Die Tochter des Verurteilten und zugleich Witwe des Opfers konnte kurz darauf anhand der Kleidung und anderer Merkmale ihren getöteten Ehemann identifizieren. Endgültige Klarheit habe schließlich ein DNA-Test gebracht.

Nach Identifizierung der Leiche: Fall wird nicht neu aufgerollt

Obwohl nun klar ist, dass es sich bei der gefundenen Leiche um den getöteten Schwiegersohn handelt, droht dem Verurteilten laut der Staatsanwaltschaft Ellwangen keine neue Anklage und auch kein neues Verfahren. Der Täter könne nicht zweimal für die Tötung seines Schwiegersohnes verurteilt werden, so ein Sprecher.

Über die Hintergründe der Ermittlungen, die die Fälle der Leiche an der Brennerautobahn und des getöteten Schwiegersohns aus Sontheim zusammenführten, konnte die Ulmer Polizei am Dienstag auf SWR-Nachfrage keine Auskunft geben.

Die Chronologie der Mordserie von Sontheim

2008: Im Februar erdrosselt der mittlerweile verurteilte italienische Staatsbürger aus Sontheim an der Brenz (Landkreis Heidenheim) seinen türkischen Schwiegersohn. Nach Ansicht des Täters passte der damals 22-Jährige nicht in die Familie. Zu diesem Zeitpunkt hatte das Opfer bereits zwei Kinder mit der Tochter des Täters. Dieser zerstückelt den leblosen Körper des Schwiegersohnt und bringt den Leichnam nach Italien. Wenige Tage später finden zwei Arbeiter eine kopflose Leiche an der Brennerautobahn. Eine Verbindung nach Sontheim konnten Ermittler damals aber nicht herstellen.

2014: Im Herbst erdrosselt und zerstückelt der Familienvater einen Lebensgefährten seiner Tochter. Dieses Mal waren auch die Söhne des Mannes an der Tat beteiligt. Begründet wurde die Tat damals damit, dass das Opfer die Tochter des Mannes und ihre Kinder körperlich misshandelt haben soll.

2019: Mitte Mai tötet der Haupttäter gemeinsam mit einem seiner Söhne einen 59-jährigen Mann aus Habgier. Das Opfer war damals der Besitzer von Garagen, die die italienische Familie angemietet hatte. Bevor sie den Mann umbrachten, sollen sie ihn noch gefoltert haben, um an ein Grundstück des Opfers zu kommen.

Kurz darauf werden der Familienvater und seine beiden Söhne festgenommen. Im Garten der Familie finden die Ermittler Leichenteile des dritten Opfers. Erst jetzt werden die beiden vermissten Personen aus dem Jahr 2008 und 2014 mit der Familie aus Sontheim in Verbindung gebracht. Der Haupttäter gesteht zunächst alle drei Tötungen. In der späteren Verhandlung bestreitet er jedoch, seinen Schwiegersohn im Jahre 2008 umgebracht zu haben.

Der SWR berichtete 2019 über den Prozess am Landgericht Ellwangen und das Urteil:

Der damals 55-Jährige wird schließlich wegen der Morde im Jahr 2014 und 2019 zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der ältere Sohn muss als Mittäter bei zwei Morden 15 Jahre ins Gefängnis, der jüngere Sohn wegen Beihilfe bei einem Mord für neun Jahre.

2020: Obwohl zu diesem Zeitpunkt noch keine Leiche des im Jahre 2008 getöteten Schwiegersohns gefunden wurde, wird der Haupttäter in einem separaten Urteil wegen Totschlags zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Hier stellte das Gericht keine Mordmerkmale fest.

2024: Ermittler der Polizei Ulm wenden sich an die Staatsanwaltschaft Bozen, da sie einen möglichen Zusammenhang zwischen dem getöteten Schwiegersohn und der gefundenen Leiche an der Brennerautobahn vermuten. Bisher wurde die Leiche aufgrund von Aussagen des Haupttäters in Süditalien zwischen Neapel und Rom vermutet.

2025: Der Leitende Oberstaatsanwalt in Bozen bestätigt, dass es sich bei der Leiche an der Brennerautobahn um den vermissten Schwiegersohn des Haupttäters handelt. Die Witwe identifiziert aufgrund der Kleidung und anderer Merkmale ihren getöteten Mann. Ein DNA-Abgleich gibt dann Gewissheit.