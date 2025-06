Im Februar 2008 finden zwei Arbeiter an der Brennerautobahn in Südtirol eine Leiche ohne Kopf. Jetzt, 17 Jahre später, ist klar: Der Tote steht in Zusammenhang mit einer Mordserie aus Sontheim.

Das letzte Rätsel der brutalen Mordserie aus der kleinen Gemeinde Sontheim an der Brenz in der Nähe von Heidenheim ist offenbar gelöst. Bis jetzt fehlte der Leichnam von einem der drei Opfer.

In den vergangenen Monaten konnten die Ermittler den Fall mit einem grausamen und ebenfalls ungeklärten Fund in Verbindung bringen. Wie italienische Medien und die "BILD"-Zeitung berichten, handelt es sich bei einer im Jahr 2008 an der Brennerautobahn gefundenen Leiche um den Schwiegersohn des verurteilten Haupttäters aus Sontheim.

Leiche des Schwiegersohns wurde schon 2008 gefunden

Zwei Arbeiter hatten damals, im Februar 2008, an der Autobahn in der Nähe von Klausen in Südtirol eine Leiche ohne Kopf in einem Karton entdeckt. Aber erst 2024 räumte der verurteilte Täter ein, seinen Schwiegersohn damals erdrosselt und die Leiche in seiner Heimat Italien entsorgt zu haben.

Der Leitende Staatsanwalt der Stadt Bozen in Südtirol, Axel Bisignano sagt in einem Video , Ermittler aus Baden-Württemberg hätten sich daraufhin gemeldet. Die Ermittlungen liefen wieder an.

Ein Ermittler am damaligen Haus der Familie in Sontheim. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Stefan Puchner

Kopf der Leiche fehlt bis heute

Die Tochter des Verurteilten und Witwe konnte kurz darauf anhand der Kleidung und anderer Merkmale ihren getöteten Ehemann identifizieren. Endgültige Klarheit habe schließlich ein DNA-Test gebracht. Der Kopf des Leichnams fehlt allerdings bis heute.

Schon 2019 und 2020 waren der Hauptangeklagte, ein damals 55-jähriger Mann, und seine zwei Söhne zu langen Haftstrafen verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen entschied 2019 in einem ersten Prozess auf lebenslange Haft mit Sicherungsverwahrung für das Familienoberhaupt wegen zweier Morde.

Ein Jahr später stand der Mann dann erneut vor Gericht - wegen der Tötung seines 22 Jahren alten Schwiegersohns. Das Gericht verurteilte den Mann wegen Totschlags, obwohl der Leichnam damals nicht gefunden wurde.

Das Motiv für die Tat soll der muslimische Glauben des Schwiegersohns gewesen sein. Bei den anderen beiden Opfern handelte es sich um einen weiteren Partner der Tochter (2014) und einen Geschäftsmann (2019). Die Männer waren in Sontheim erwürgt und ihre Leichen zersägt worden.